Am Mittag kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,1030 Dollar. Das ist der tiefste Stand seit Mitte Oktober. Der Dollar kann im Vergleich zu vielen Währungen zulegen. So auch zum Franken. Hier bewegt er sich mit Kursen von 0,9970 Franken knapp unter dem bisherigen Tageshoch. Auch die Paritätsgrenze rückt wieder in Wurfnähe. ...

