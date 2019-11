marktEINBLICKE um 12: DAX kann sich gut behaupten, Wirecard und Deutsche Telekom im Fokus

Nach dem gestrigen Kurssprung im DAX sind inzwischen einige Zweifel am Markt daran aufgekommen, was die mutmaßliche Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China tatsächlich bedeutet. Die Frage ist, ob es tatsächlich zu dem gehandelten Zurückfahren von Strafzöllen kommen wird. Trotz dieser Zweifel kann sich der DAX am Freitagmittag gut behaupten.

Die Lage an der Frankfurter Börse: