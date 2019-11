Deutsche Telekom bleibt dank Niedrigzinsumfeld attraktiv

Jahrelang gab es für Aktionäre der Deutschen Telekom (WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508) nur wenig Grund zur Freude. Die T-Aktie war in einer Seitwärtsbewegung gefangen. Zum Trost gab es jedoch ordentliche Ausschüttungen. Umso enttäuschter reagierten Anleger auf die jüngste Ankündigung des DAX-Konzerns.

Die Deutsche Telekom passt ihren Dividendenausblick an, hieß es am Donnerstag. Für 2019 soll es lediglich 60 Cent je Aktie geben, nachdem im Vorjahr noch 70 Cent je Anteilsschein ausgeschüttet wurden. Der ehemalige Staatsmonopolist muss das Geld zusammenhalten. Schließlich dürfte bald die Fusion zwischen T-Mobile US (WKN: A1T7LU / ISIN: US8725901040) und Sprint anstehen. Die US-Wettbewerbsbehörde Federal Communications Commission (FCC) hat dem Zusammenschluss nun die formelle Genehmigung erteilt.

