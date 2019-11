Es sollte einer DER US-Börsengang 2019 werden: Beyond Meat. Doch die Veggie-Aktie entpuppt sich bis dato vor allem als hoch-volatile Spekulation für hartgesottene Zocker und Paradebeispiel für "hippe" Aktien-Newcomer, die dem Realitätstest (möglicherweise) nicht standhalten. Der Faktencheck: "Nachhaltige" Kursgewinne? Nach dem Beyond Meat-IPO am 02. Mai 2019...

