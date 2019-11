AlzChem Group AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 leicht an, bestätigt jedoch die Ergebnisprognose DGAP-Ad-hoc: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung AlzChem Group AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 leicht an, bestätigt jedoch die Ergebnisprognose 08.11.2019 / 14:34 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- AlzChem Group AG passt Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 leicht an, bestätigt jedoch die Ergebnisprognose Trostberg, 8. November - Angesichts eines zunehmend herausfordernden konjunkturellen Umfelds passt die AlzChem Group AG ihre Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2019 leicht an. Die Gesellschaft geht nunmehr davon aus, einen Umsatz von 375 - 385 Mio. EUR (gegenüber bisher prognostizierten 389,9 - 398,9 Mio. EUR) zu erwirtschaften. Damit wird der Umsatz 2019 voraussichtlich das Vorjahresniveau von 375,2 Mio. EUR erreichen oder leicht übertreffen. Hauptverantwortlich für die zu erwartende Umsatzentwicklung sind die andauernde Schwäche des Automotive-Bereichs und der Solarbranche, die sich für AlzChem vor allem im 4. Quartal zeigen wird. Im Automotive-Bereich spürt AlzChem vor allem die geringere Nachfrage nach Stahl und Stahlderivaten. Auch die Lieferungen aus dem Custom Manufacturing fielen schwächer aus. Zudem erholen sich die Lieferungen in den Solarmarkt langsamer als bisher angenommen. Ungeachtet der leicht angepassten Umsatzerwartung bestätigt die Gesellschaft die für das Geschäftsjahr 2019 abgegebene Ergebnisprognose. So wird sich das bereinigte EBITDA (2018: 49,4 Mio. EUR) weiterhin in einer Spanne von 46,5 - 51,9 Mio. EUR bewegen. --------------------------------------------------------------------------- 08.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: AlzChem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg Deutschland Telefon: +498621862888 Fax: +49862186502888 E-Mail: ir@alzchem.com Internet: www.alzchem.com ISIN: DE000A2YNT30 WKN: A2YNT3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 908657 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908657 08.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A2YNT30 AXC0204 2019-11-08/14:36