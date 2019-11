Berlin (ots) - Die kulturellen Erben e.V. bringen die Mauer zum Sprechen und aktivieren alle Menschen zum Mitmachen- Video mit Original-Mauer-Graffiti vermittelt Botschaften der Mauer- Online-Generator zum Erstellen eigener Freiheitsbotschaften fürSocial Media- "Die kulturellen Erben" mit Gründer Ibo Omari rufen zu mehrfriedlichem Miteinander auf- Aus den generierten Freiheitsbotschaften wird ein Buch entstehen Die Berliner Mauer kämpft für mehr FreiheitVor 30 Jahren fiel die Berliner Mauer. Anlass für die kulturellen Erben e.V. sich die Frage zu stellen: Welche Botschaft hätte die Mauer heute, hätte sie eine Stimme? Mit der Aktion "Voice of the Wall" verhelfen der Künstler und Aktivist Ibo Omari und seine Kollegen von Die kulturellen Erben der Mauer zu einer eigenen Stimme: In einem Video spricht die Mauer über die bedrückenden und tragischen Ereignisse während der deutsch-deutschen Teilung und ruft Staatsmänner und die gesamte Menschheit zu mehr Akzeptanz und Freiheit auf. Sie appelliert an alle Menschen: "Baut mich nicht wieder auf. Nirgendwo. Nicht einmal in euren Köpfen." Das bewegende Video: https://www.youtube.com/watch?v=Uczmt9qEcr4. Die Botschaften der Mauer setzen sich aus ihren eigenen Original-Graffitis der letzten Jahrzehnte zusammen. Damit werden die Auflehnung gegen die Unterdrückung und der Drang nach Freiheit der verzweifelten und wütenden Menschen zur Zeit der Teilung eindrucksvoll aufgenommen genauso wie die Gedanken, die die Menschen in den letzten 30 Jahren auf den Überresten der Mauer verewigten.Mit dieser bewegenden und aktivierenden Aktion möchten Die kulturellen Erben dazu aufrufen, überall auf der Welt bestehende Mauern einzureißen und neue gar nicht erst zu errichten. Neben den Mauern aus Stein geht es genauso um die Mauern in unseren Köpfen - der Ursprung von Ausgrenzung und Intoleranz.Jeder kann individuelle Freiheitsbotschaften an die Welt sendenIn einem Webtool können die Menschen weltweit eigene Botschaften aus den originalen Graffiti-Buchstaben der Berliner Mauer generieren. Somit kann jeder seine eigene Freiheitsbotschaft auf Instagram und Facebook posten. Den Online-Generator gibt es unter https://voiceofthewall.de/. Diese individuellen Freiheitsbotschaften werden später gesammelt und zu einem Buch verarbeitet. Jeder, der die Schrift außerhalb des Webtools verwenden möchte, kann sich den Schriftsatz herunterladen.Pressekontakte:Die kulturellen Erben e.V.Yorckstraße 5310965 Berlinvictoria@kulturelle-erben.de0160 909 323 49achtung! GmbHStraßenbahnring 320251 HamburgKatharina Bittnerkatharina.bittner@achtung.de040 450 210 680Katharina Schölzelkatharina.schoelzel@achtung.de040 450 210 280Original-Content von: Die kulturellen Erben e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/138344/4434861