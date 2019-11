RheinLand Holding AG: Abschreibung des Beteiligungsbuchwerts der RheinLand Lebensversicherung AG. Keine Auswirkung auf das voraussichtlich gute Konzernergebnis. DGAP-Ad-hoc: RheinLand Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges RheinLand Holding AG: Abschreibung des Beteiligungsbuchwerts der RheinLand Lebensversicherung AG. Keine Auswirkung auf das voraussichtlich gute Konzernergebnis. 08.11.2019 / 15:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Neuss, den 08. November 2019 Wegen der anhaltenden Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank erwarten wir bei der RheinLand Lebensversicherung AG mittelfristig keine Ergebnisausschüttungen an die RheinLand Holding AG. Aus diesem Grund wird eine Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert der RheinLand Lebensversicherung AG gemäß § 253 Abs. 3 Satz 5 HGB erfolgen. Der Beteiligungsbuchwert wurde im Einzelabschluss der RheinLand Holding AG zum 31.12.2018 mit 17 Mio. EUR bilanziert. Diese Abschreibung auf den Beteiligungsbuchwert wird 8,5 Mio. EUR betragen. Der Jahresüberschuss der RheinLand Holding AG wird infolge der Abschreibung in 2019 um 8,5 Mio. EUR niedriger ausfallen; für eine Dividendenauszahlung auf Vorjahresniveau wird der Jahresüberschuss ausreichend hoch sein. Auf das Konzernergebnis wird sich die Abschreibung nicht auswirken. Kontakt: Andreas Laubach Insiderbeauftragter --------------------------------------------------------------------------- 08.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: RheinLand Holding AG RheinLandplatz 41460 Neuss Deutschland Telefon: +49 (0)2131 290 0 Fax: +49 (0)2131 290 13300 E-Mail: kommunikation@rheinland-versicherungsgruppe.de Internet: www.rheinland-versicherungsgruppe.de ISIN: DE0008415100 WKN: 841510 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 908677 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908677 08.11.2019 CET/CEST ISIN DE0008415100 AXC0213 2019-11-08/15:03