Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bundesrepublik Deutschland - Finanzagentur GmbH wird für Rechnung des Bundes über die Deutsche Bundesbank die am 14. Oktober 2019 begebenen Unverzinslichen Schatzanweisungen der Bundesrepublik Deutschland ("Bubills") (ISIN DE0001137826/ WKN 113782), Ausgabe Oktober 2019/Laufzeit sechs Monate, fällig am 8. April 2020, Restlaufzeit fünf Monate (147 Zinstage), im Rahmen eines Tenderverfahrens aufstocken, so die Deutsche Bundesbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

