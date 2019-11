Manchmal ist relative Stärke auch ein guter Indikator für innere Stärke. Und nach dem gestrigen Abverkauf im Edelmetall im Zuge einer neuen Risk-off-Bewegung am Markt ist es schon bemerkenswert, wie stark sich die Aktie von Pan American Silver (CA6979001089) gegen den Markttrend stemmte und deutlich im Plus schloss.Pan American Silver Corp. ist ein Unternehmen mit Schwerpunkt Silberproduktion. Die zugehörigen Minen liegen in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien. Diese bilden ein diversifiziertes Portfolio. Im Februar 2019 schloss Pan American Silver den Kauf von Tahoe Resources Inc. ab, womit nun 10 Minen betrieben, darunter auch in Kanada, betrieben werden. Die Escobal Mine in Guatemala ist derzeit stillgelegt. Das Unternehmen produziert und verkauft auch Gold, Zink, Blei und Kupfer. Ende 2018 kamen 48 % der Silberförderung aus Mexiko, 26 % aus Peru, 14 % aus Bolivien und 12 % aus Argentinien.

