Egal ob Österreich oder China, Hauptsache gute Aktien. Der Börsenpunk ist in beiden Ländern fündig geworden. Verbund ist der größte Elektrizitätsversorger Österreichs. Besonders spannend ist das Engagement in Wasserkraft. Die Aktie hat sich in den vergangenen Jahren herausragend entwickelt. Zuletzt gab es einen Rücksetzer. Ein gute Gelegenheit also einzusteigen. Pinduoduo aus China ist in einem ganz anderen Bereich unterwegs. Es geht um E-Commerce. Das Unternehmen ist noch jung (gegründet 2015) und vereint die Stärken verschiedener Konzerne. Aber Vorsicht: Spekulatives Investment! Folgende Aktien werden im Video besprochen: GoPro (WKN: A1XE7G), Straumann (WKN: 914326), PSA (WKN: 852363), Niu (WKN: A2N7LN), Ferrari (WKN: A2ACKK), Voestalpine (WKN: 897200), Do & Co (WKN: 915210), OMV (WKN: 874341), Ajax Amsterdam (WKN: A0H0RS), Verbund (WKN: 877738), Pinduoduo (WKN: A2JRK6)