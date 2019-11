Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Haag/Niederösterreich (pta028/08.11.2019/15:00) - -- Die CLEEN Energy AG wurde heute informiert, dass der Aufsichtsrat der Stadtwerke Klagenfurt AG unter Auflagen dem Erwerb eines Aktienpakets von mehr als 25% an der CLEEN Energy AG zugestimmt hat. Der Aktienerwerb soll im Rahmen einer außerbörslichen Transaktion von bestehenden Aktionären erfolgen.



Das Closing der Transaktion wird für Dezember 2019 erwartet und ist an die Erfüllung festgelegter Bedingungen geknüpft. Die Veröffentlichung des geprüften Jahresabschlusses der CLEEN Energy AG für das Geschäftsjahr 2018 sowie Vorliegen eines konkreten Finanzierungskonzepts für das PV-Contracting und einer technischen Begutachtung einer Bestandsanlage.



Im Fall der Durchführung der Transaktion wird die Stadtwerke Klagenfurt AG mit einem Anteil von mehr als 25% neuer Kernaktionär der CLEEN Energy AG. Damit wäre eine strategische Partnerschaft zwischen dem etablierten Energieversorgungsunternehmen Stadtwerke Klagenfurt AG und der CLEEN Energy AG begründet.



8. November 2019 Der Vorstand



