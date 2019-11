=== M O N T A G, 11. November 2019 *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Telefonkonferenz), Garching 07:30 DE/Talanx AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Hannover 07:30 DE/QSC AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Köln *** 08:00 DE/Großhandelspreise Oktober 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Garbsen 09:30 DE/Handelsblatt-Jahrestagung, European Banking Regulation, u.a. Interview mit SSM-Chef Enria (10:30) und Rede von EBA-Chef Campa (15:30), Frankfurt *** 10:30 GB/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/BIP September *** 10:30 GB/Industrieproduktion September *** 10:30 GB/Handelsbilanz September 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, PG zur Vorstandssitzung, Frankfurt 13:30 DE/CDU, PK nach Präsidiums-/Vorstandssitzung, Berlin *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 19:30 IT/Bundeskanzlerin Merkel und Italiens Ministerpräsident Conte, gemeinsame PK vor Treffen, Rom *** - DE/Ifo-Wirtschaftsklima Welt 4Q - DE/Teamviewer AG, Ergebnis 3Q, Göppingen - Börsenfeiertag am US-Anleihemarkt D I E N S T A G, 12. November 2019 *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Ergebnis 3Q (08:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Osram Licht AG, Jahresergebnis (09:00 Telefonkonferenz), München *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden 07:00 DE/Evotec AG, Ergebnis 3Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg 07:00 DE/Grammer AG, Ergebnis 3Q, Amberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, Ergebnis 9 Monate, Luxemburg *** 07:30 DE/Uniper SE, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 4Q (11:00 PK), Neubiberg 07:30 DE/Sixt Leasing SE, Ergebnis 3Q, Pullach *** 07:35 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 9 Monate, Maintal *** 07:35 DE/United Internet AG, Ergebnis 9 Monate, Montabaur *** 07:40 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Jena 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 3Q, Bremen *** 08:00 GB/Vodafone Group plc, Ergebnis 1H, Newbury *** 08:30 DE/Continental AG, ausführliches Ergebnis 3Q, Hannover 09:00 DE/Leifheit AG, Ergebnis 9 Monate, Nassau 09:00 EU/EZB-Direktor Coeure, Rede beim EZB-Workshop zum Thema: "money markets and central bank balance sheets", Frankfurt 09:30 EU/EZB-Direktor Mersch, Rede bei Roundtable zu Zentralbank-Unabhängigkeit, Frankfurt 10:00 DE/Porsche Automobil Holding SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 10:30 DE/Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Arbeitgebertag, u.a. mit Reden von Bundeskanzlerin Merkel und Bundesfinanzminister Scholz, außerdem Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Bundes- verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Berlin *** 10:30 GB/Arbeitsmarktdaten Oktober *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen November 11:15 EU/SSM-Chef Enria, Rede zur Umsetzung von Basel 3, Brüssel *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Neuemission 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator September *** 12:00 DE/Linde plc, Ergebnis 9 Monate (15:00 Telefonkonferenz), München 13:00 NL/Steinhoff International Holdings NV, ao HV, Amsterdam 15:00 DE/Bundesbank-Vizepräsidentin Buch, Rede beim DVFA-Immobilien-Forum zum Thema: "Die Rolle des Immobiliensektors für die Finanzstabilität", Frankfurt *** 17:45 IT/Enel SpA, Ergebnis 9 Monate, Rom *** - US/SAP SE, Special Capital Markets Day, New York - DE/Eckert & Ziegler AG, Ergebnis 3Q, Berlin M I T T W O C H, 13. November 2019 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 3Q, Zürich *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt *** 07:00 DE/Lanxess AG, Ergebnis 3Q (10:00 PK), Köln *** 07:00 DE/Leoni AG, Ergebnis 3Q (08:30 Telefonkonferenz), Nürnberg *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Ergebnis 3Q, Hamburg 07:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate, Frankfurt 07:00 DE/Voltabox AG, Ergebnis 3Q, Delbrück 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Oldenburg 07:00 DE/Ado Properties SA, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 DE/Windeln.de SE, Ergebnis 3Q, Grünwald 07:00 NL/ABN Amro Holding NV, Ergebnis 3Q, Amsterdam *** 07:05 DE/Deutsche Wohnen SE, Ergebnis 3Q, Berlin *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Köln *** 07:30 DE/Salzgitter AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Salzgitter *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Neckarsulm 07:30 DE/Sixt SE, Ergebnis 9 Monate, Pullach 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 9 Monate, Martinsried 07:30 DE/Hamburger Hafen und Logistik AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg 07:30 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Oktober (endgültig) 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:30 GB/Verbraucherpreise Oktober *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Industrieproduktion September 11:00 FR/Internationale Energieagentur, Veröffentlichung des World Energy Outlook 2019, Paris 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 3 Mrd EUR *** 13:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Verkehrszahlen Oktober, Frankfurt 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Realeinkommen Oktober *** 14:30 US/Verbraucherpreise Oktober *** 17:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung vor dem gemeinsamen Wirtschaftsausschuss des Kongresses, Washington 17:35 DE/Patrizia AG, Ergebnis 9 Monate, Augsburg 18:15 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - US/Präsident Trump, Treffen mit dem türkischen Staatschef Erdogan, Washington - DE/Stemmer Imaging AG, Ergebnis 1Q, Puchheim D O N N E R S T A G, 14. November 2019 *** 00:50 JP/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 03:00 CN/Industrieproduktion Oktober *** 07:00 DE/RWE AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Merck KGaA, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz), Darmstadt *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 3Q, Kassel 07:00 DE/Bauer AG, Ergebnis 9 Monate, Schrobenhausen 07:00 DE/Adler Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Berlin 07:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Ergebnis 9 Monate, Langen 07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 9 Monate (10:00 Telefonkonferenz), Dreieich 07:00 NL/Shop Apotheke Europe NV, ausführliches Ergebnis 9 Monate, Venlo 07:15 DE/Indus Holding AG, Ergebnis 9 Monate, Bergisch Gladbach *** 07:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q, Düsseldorf 07:30 DE/Zooplus AG, ausführliches Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, Ergebnis 3Q, Hamburg 07:30 DE/Aumann AG, Ergebnis 3Q, Beelen 07:30 DE/MLP SE, Ergebnis 3Q, Wiesloch *** 07:30 AT/Raiffeisen Bank International AG (RBI), Ergebnis 9 Monate, Wien 07:30 FI/Ferratum Oyj, Ergebnis 9 Monate, Helsinki 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate, Saint-Quentin *** 07:30 FR/Arbeitslosenquote 3Q *** 08:00 DE/BIP 3Q (1. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Cancom SE, Ergebnis 3Q, München 08:00 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 9 Monate, Würzburg 08:00 GB/Burberry Group plc, Ergebnis 1H, London 08:00 GB/National Grid plc, Ergebnis 1H, London 08:15 DE/Singulus Technologies AG, Ergebnis 9 Monate, Kahl am Main 08:50 DE/Wüstenrot & Württembergische AG (W&W AG), Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 09:00 GB/Daimler AG, Capital Market Day, Veröffentlichung der neuen Unternehmensstrategie (10:00 Analysten- und Investorenkonferenz, 14:30 Presse-Telefonkonferenz), London 10:00 DE/BayernLB, Ergebnis 9 Monate, München 10:30 CH/Zurich Insurance Group AG, Investor Day, Zürich *** 11:00 EU/BIP 3Q (2. Veröffentlichung) 12:00 DE/EZB-Direktor Lane, Rede bei CEPR-Meeting, Frankfurt *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 3Q, Bentonville 13:30 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Teilnahme an Panel- diskussion bei Berlin Wall Event "The future of German growth", Berlin *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Erzeugerpreise Oktober *** 17:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:00 FR/EDF, Umsatz 9 Monate, Paris *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage November - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht F R E I T A G, 15. November 2019 *** 07:00 DE/LEG Immobilien AG, Ergebnis 9 Monate, Düsseldorf 07:00 LU/Stabilus SA, Jahresergebnis, Luxemburg 08:00 DK/A.P. Moeller-Maersk A/S, ausführliches Ergebnis 3Q, Kopenhagen 08:15 DE/MBB SE, Ergebnis 9 Monate, Berlin 10:00 DE/Procredit Holding AG & Co KGaA, ao HV, Frankfurt 10:00 FR/Internationale Energieagentur, Monatsbericht zum Ölmarkt

