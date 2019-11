Der Luftfahrtkonzern MTU Aero durchsucht den Markt nach Zukaufzielen. "Wir behalten den Markt nach Akquisitions- und Beteiligungsmöglichkeiten im Auge, die unser Kerngeschäft stärken oder uns Zugang zu neuen Technologien ermöglichen", sagte Konzernchef Reiner Winkler im Interview mit "Euro am Sonntag".

Außerdem strebt der Dax -Konzern an, seine Ausschüttungsquote zu erhöhen. Von derzeit 30 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses solle diese in den nächsten drei Jahren auf 40 Prozent steigen. "In Jahren mit starkem Cashflow sind darüber hinaus auch Aktienrückkäufe möglich", sagte Winkler./fba

