Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Schwäbisch Hall (pta029/08.11.2019/15:30) - Die Publikumsgesellschaft GUB Investment Trust (Kürzel: GWG1), meldet den Insolvenzantrag eines ihrer Beteiligungsunternehmen.



Die Natural Dental Implants AG, Berlin hat in den vergangenen Jahren die Etablierung eines neuen dentalen Zahnimplantats als Ersatzzahn entwickelt und vorangetrieben. Für den Markteintritt in die USA war eine Zulassung der amerikanischen Gesundheitsbehörde FDA erforderlich. Diese Zulassung wurde vor kurzem versagt. Daraufhin meldete das Dentalunternehmen nun Insolvenz an.



Der GUB Investment Trust investierte seit dem Jahr 2014 insgesamt rund 5,5 Mio. Eur in das Technologieprojekt. Zusammen mit weiteren institutionellen Venture Capital Fonds wurde in das Projekt insgesamt ca. 20 Mio. Eur Eigenkapital investiert.



