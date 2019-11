Eine Twitter-Nachricht von Siemens-Chef Joe Kaeser sorgt für Unruhe.Einen Tag nach der Bilanz-Pressekonferenz schrieb Kaeser am Freitag auf dem Kurznachrichtendienst: "Wenn ein deutscher Vorstands-Chef proaktiv sein Unternehmen auf die Zukunft ausrichtet, gilt er als 'pathetisch' oder 'philosophisch'. Wenn ein kiffender Kollege in USA von Peterchens Mondfahrt spricht, ist er ein bestaunter Visionär".Amüsante Meinungsbildung in unserem Land: Wenn ein deutscher Vorstands-Chef ...

