FRANKFURT (Dow Jones)--Der Luftfahrtkonzern MTU Aero Engines will in den kommenden Jahren vor allem organisch, aber auch über Zukäufe wachsen. "Wir behalten den Markt nach Akquisitions- und Beteiligungsmöglichkeiten im Auge, die unser Kerngeschäft stärken oder uns Zugang zu neuen Technologien ermöglichen", sagte Vorstandschef Reiner Winkler der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag laut Vorabbericht.

Er habe bekräftigt, dass der Konzern seine "Shareholder-freundliche Dividendenpolitik" fortsetzen werde, und sich die Ausschüttungsquote von derzeit 30 Prozent des bereinigten Nettoergebnisses innerhalb der nächsten drei Jahre auf 40 Prozent bewegen soll. "In Jahren mit starkem Cashflow sind darüber hinaus auch Aktienrückkäufe möglich", ergänzte Winkler.

November 08, 2019

