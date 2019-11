Mainz (ots) -Montag, 11. November 2019, 9.05 UhrVolle Kanne - Service täglichModeration: Ingo NommsenSchlichtung statt Gericht - Teure Gerichtsverfahren vermeidenZiehmutter für kleine Igel - Pflege für rund 80 stachelige TiereMartinsgans mal anders - Rezept von Chefkoch Armin RoßmeierGäste: Santiano, BandMontag, 11. November 2019, 12.10 UhrdrehscheibeModeration: Babette von KienlinMülltonnen-Ärger in Darmstadt - Stadt holt Tonnen nicht abExpedition Deutschland: Merchweiler - Spaziergang mit HundHerrenschuhe mit Absatz - Made in England und MainzMontag, 11. November 2019, 17.45 UhrLeute heuteModeration: Florian WeissSasha singt für Kinder - "Laughing Hearts"-Charity-GalaSchiffstaufe mit Sophia Loren - Die Filmdiva besucht HamburgNeues von Ben Zucker - Mit dem Sänger in RiesaMontag, 11. November 2019, 19.25 UhrWISOModeration: Marcus NiehavesWISO-Tipp:Vorsorgevollmacht - Warum sie so wichtig istWohl kaum jemand gibt gern Vollmachten ab, solange er noch fit undgesund ist. Aber durch Krankheit oder einen Unfall kann jeder von unsin eine Situation geraten, in der er nicht mehr Herr der Lage ist.Wer entscheidet dann für einen?Wer darf mit Ärzten sprechen, mit Versicherungen, dem Vermieter oderder Bank? Was viele nicht wissen: Ehepartner oder Kinder dürfen dasnicht automatisch.Mit einer Vorsorgevollmacht kann man eine Vertrauensperson bestimmen,die im Notfall handeln darf, wenn man nicht auf einen gesetzlichenBetreuer angewiesen sein möchte. Das ist gar nicht so schwer, wie diemeisten denken. Wie das geht und welche Informationen in dieVollmacht gehören, erklärt der WISO-Tipp.Weitere Themen:Grundrente - Gesetz mit Gerechtigkeitslücke?Weichspüler im Test - Chemiekeule auf der HautÜberlastete Justiz - Raus aus der U-Haft ohne ProzessPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4434964