Am Freitag teilte VW mit, dass das neue Werk des Joint Ventures "SAIC Volkswagen" in der Nähe von Shanghai fertiggestellt ist. Damit kann die Vorproduktion beginnen - und zwar nur etwa ein Jahr, nachdem dort die Grundsteinlegung erfolgt ist, so VW. Das ist insofern interessant, als dieses neue Werk laut VW ausschließlich für die Produktion von reinen Elektro-Fahrzeugen errichtet worden ist. Basis soll der sogenannte "Modulare E-Antriebsbaukasten (MEB)" sein. Bis zur Serienproduktion von rein elektrischen ... (Peter Niedermeyer)

