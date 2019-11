Red Rock Capital AG: den Aktionären wird eine Bar-Kapitalerhöhung gegen die Ausgabe von Vorzugsaktien vorgeschlagen DGAP-Ad-hoc: Red Rock Capital AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung Red Rock Capital AG: den Aktionären wird eine Bar-Kapitalerhöhung gegen die Ausgabe von Vorzugsaktien vorgeschlagen 08.11.2019 / 16:27 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Langenhagen - Hannover, den 08. November 2019 - Die Red Rock Capital AG (ISIN DE000A1RFML1) konkretisiert die bereits angekündigte Kapitalerhöhung. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung eine Beschlussfassung vorzulegen, wonach eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht um bis zu EUR 283.125,00 durch die Ausgabe von bis zu 283.125 neuen, auf den Inhaber lautenden Vorzugsaktien geplant ist. Die weiteren Einzelheiten hierzu werden kurzfristig im Rahmen der Einladung zu einer ordentlichen Hauptversammlung bekannt gegeben, welche noch im laufenden Jahr 2019 abgehalten werden soll. Kontakt Red Rock Capital AG Thomas Prax, Vorstand In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen - Hannover Tel.: +49 (0)511 676859 110 Fax: +49 (0)511 676859 101 E-Mail: info@redrock-capital.ag Web: http://www.redrock-capital.ag --------------------------------------------------------------------------- 08.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Red Rock Capital AG In den Kolkwiesen 68 30851 Langenhagen Deutschland ISIN: DE000A1RFML1 WKN: A1RFML Börsen: Freiverkehr in Berlin, Stuttgart EQS News ID: 908817 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908817 08.11.2019 CET/CEST ISIN DE000A1RFML1 AXC0232 2019-11-08/16:28