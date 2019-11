Im Oktober wurden wir in Gesprächen mit Investoren oft gefragt, welche Zukunft wir für die deutsche Wirtschaft erwarten. Oder, halb im Scherz, wo der DAX am Jahresende steht. Unsere Antwort, nicht minder scherzhaft: Die Kristallkugel hat auch pfp Advisory nicht. Die Frage nach der DAX-Punktezahl an Silvester können wir ebenso wenig beantworten wie jeder andere Börsianer.Zur Zukunft der deutschen Wirtschaft haben wir viele Gedanken und eine klare Meinung, doch spielen diese für unseren Investmentprozess kaum eine Rolle. Da wir jedes Unternehmen und jede Aktie für sich betrachten und bottom-up agieren, spielen Überlegungen zur Gesamtwirtschaft oder zu Branchentrends nur insofern eine Rolle, als diese indirekt in die Geschäftsmodelle sowie die Unternehmenskennzahlen hineinwirken. Wir fragen also explizit nicht: Was wird die nächste heiße Story? Digitalisierung, Cloud oder E-Mobility? Wird die deutsche Wirtschaft im Jahr 2021 um 1,2% oder 1,4% wachsen? Wird der DAX nach Donald Trumps nächstem Tweet um 1% fallen oder steigen? Verstehen ...

