Unterföhring (ots) -- Sky überträgt alle Matches der Einzel- und Doppelkonkurrenz beiden ATP Finals live und exklusiv- An den Start gehen neben Alexander Zverev mit Rafael Nadal,Novak Djokovic, Roger Federer und Dominic Thiem die bestenTennisspieler der Welt- Alexander Zverevs Auftaktmatch gegen Weltranglistenersten RafaelNadal am Montagabend auf Sky Sport 1 HD- Das deutsche Doppel Kevin Krawietz/ Andreas Mies spielterstmalig am Montag um 13 Uhr gegen Horia Tecau/ Jean-JulienRojer- Sky Experte Patrick Kühnen und Stefan Hempel und Marcel Meinertim Wechsel kommentieren die Matches, Sky Reporter Moritz Langberichtet von vor Ort- Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Turnieren livedabei sein Unterföhring, 8. November 2019 - Die besten Tennisprofis der Welt schlagen ab Sonntag live und exklusiv bei Sky auf. Sky berichtet täglich ab 13 Uhr live und überträgt während der acht Tage in London alle insgesamt 30 Matches der Einzel-und Doppel-Wettbewerbe.Die Nitto ATP Finals bilden den offiziellen Abschluss der ATP-Saison 2019. Alexander Zverev hat die Chance, seinen Titel nach dem großen Triumph gegen Nowak Djokovic im letzten Jahr zu verteidigen. Auf ihn warten in der Gruppe "André Agassi" allerdings mit Rafael Nadal, Daniil Medvedev und Stefanos Tsitsipas richtig hohe Hürden. Zum Auftakt muss Zverev am Montag (nicht vor 21 Uhr) gegen den Weltranglistenersten Rafael Nadal antreten, der zuletzt mit einer Bauchmuskelverletzung beim ATP Masters in Paris absagen musste.In der anderen Gruppe "Björn Borg" treffen Nowak Djokovic, Roger Federer, Dominic Thiem und Matteo Berrettini aufeinander. Djokovic und Berrettini spielen das erste Match der diesjährigen ATP Finals am Sonntag ab 15 Uhr.Nach dem sensationellen Sieg bei den French Open hat sich das deutsche Doppel Kevin Krawietz/ Andreas Mies auch erstmalig für die ATP Finals qualifiziert. Das Auftaktmatch bestreitet das deutsche Doppel am Montag um 13 Uhr gegen das rumänisch-französische Doppel Horia Tecau/ Jean-Julien Rojer. Die weiteren beiden Gruppenmatches bestreiten die Deutschen gegen Juan Sebastian Cabal/ Robert Farah und Pierre-Hugues Herbert/ Nicolas Mahut.Sky berichtet ab diesem Sonntag täglich live von den ATP Finals. Stefan Hempel und Marcel Meinert werden im Wechsel die Matches gemeinsam mit dem Sky Experten Patrick Kühnen kommentieren, Sky Reporter Moritz Lang wird live aus London berichten und vor Ort auf Stimmenfang gehen.Als zusätzlichen Service zeigt Sky alle Spiele von Alexander Zverev und Kevin Krawietz/Andreas Mies bei den ATP Finals in London für Sky Kunden im Livestream auf skysport.de.Das Beste von der ATP Tour live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky live und exklusiv im deutschen und österreichischen Fernsehen von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich zur regelmäßigen Live -Berichterstattung von der Tour wird Sky im Juli knapp 350 Stunden live und exklusiv vom Grand Slam Turnier in Wimbledon berichten. 