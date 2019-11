Frankfurt (www.fondscheck.de) - Auf den höchsten Stand seit Januar 2018 ist der DAX am heutigen Donnerstagmorgen geklettert, an der Wall Street wurden Anfang der Woche sogar neue Allzeithochs erreicht, so die Deutsche Börse AG.Viele Fondsanleger würden die hohen Kurse allerdings für Gewinnmitnahmen nutzen. "Wir sehen überwiegend Verkäufe von Aktienfonds auf höherem Niveau ? bei leicht gestiegenen Umsätzen", berichte Anja Deisenroth-Boström von der Baader Bank. ...

