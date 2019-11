Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Donnerstag ist ein neuer Exchange Traded Fund von Goldman Sachs Asset Management über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity UCITS ETF (ISIN IE00BJ5CMD00/ WKN A2PPCE) ermögliche ein Investment in Aktien aus Schwellenländern. Bei diesen Wertpapieren handle es sich um Aktien von Unternehmen, die entweder in Schwellenländern ansässig seien oder dort einen Großteil ihrer Gewinne oder Einnahmen erzielen würden. ...

