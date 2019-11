Vaduz (ots) - Im Rahmen der Eröffnung der Buchmesse Wien vertrat Christiani Wetter Liechtenstein beim Poetry Slam der deutschsprachigen Länder am Mittwoch, 6. November in Wien.



Die Messe "BUCH WIEN" ist eine internationale Buchmesse und Lesefestwoche. Rund 330 Aussteller aus über einem Dutzend Ländern präsentieren sich auf der Buchmesse mit ihren Publikationen. Ein umfangreiches Rahmenprogramm von über 400 Veranstaltungen ergänzt die Aussteller. Der traditionell bei der Langen Nacht der Bücher, dem Eröffnungsabend der Buchmesse, stattfindende Poetry Slam-Wettbewerb war wie jedes Jahr sehr gut besucht. Die Liechtensteinerin Christiani Wetter überzeugte mit einer kreativen und eindrucksvoll vorgetragenen Performance vor über 200 Zuschauern. Neben der Liechtensteinischen Teilnehmerin traten Sarah Anna Fernbach (Österreich), Annika Blanke (Deutschland), Paule Daro (Luxemburg), Jessy James LaFleur (Belgien) und Dominik Muheim (Schweiz) auf.



Das Besondere am Poetry Slam der deutschsprachigen Länder ist, dass die erste der beiden Runden des Wettbewerbs ganz oder teilweise im jeweiligen Dialekt der Vortragenden bestritten wird. Dadurch erhält das Publikum einen spannenden Einblick in die reichhaltige Welt der deutschen Sprache. Der Auftritt von Christiani Wetter war bereits der vierte Auftritt Liechtensteins im Rahmen der Buchmesse. Moderiert wurde die Veranstaltung von den österreichischen Slam-Ikonen Mieze Medusa und Markus Köhle. Die Teilnahme von Christiani Wetter wurde durch eine Unterstützung der Liechtensteinischen Botschaft in Wien ermöglicht. Zur Siegerin wurde Jessy James LaFleur aus Belgien gekürt. Christiani Wetter ist Schauspielerin, Moderatorin und Autorin in Wien.



Kontakt:



Botschaft Wien

Martin Frick

T +43 1 535 92 11 15



Original-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100836383