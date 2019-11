Das Token unserer AIS-X-Börse (https://ais-ex.com/) (betrieben von NIEX LLC), das AIS-Token, wurde am 15. August auf dem IEO Turbo Launchpad von BitForex gestartet und war innerhalb von nur 6 Minuten ausverkauft. Anschließend wurde es am 21. August gelistet und nach einer Woche stieg sein Wert um 10,0, was es zur Nummer 1 in der Rangliste der "Wertsteigerungen" machte. (Über 8,0 zum 25. Oktober)

https://twitter.com/bitforexcom/status/1169092431196721152

AIS-X eröffnete den Handel mit ein paar BTC-Schlüsselpaaren.

Der Zeitplan ist wie folgt:

29/10/2019 18:00 (GMT+8): BTC/TUSD Offenes Währungspaar

5/11/2019 18:00 (GMT+8): ETH/TUSD XRP/TUSD Offene Währungspaare

AIS-X hat sich mit KYC-Chain zusammengetan, um sein KYC-Authentifizierungssystem zu verbessern (Know Your Customer, KYC).

SelfKey (ein von KYC-Chain angebotener Dienst) ist eine digitale Identitätslösung der nächsten Generation, mit der Benutzer Identitätsdokumente, Ethereum und ERC-20-Token sicherer als je zuvor speichern und verwalten können.

Normalerweise werden Daten auf Servern gespeichert, die für Hacks und Datenschutzverletzungen anfällig sind. Im Gegensatz dazu wird SelfKey lokal betrieben, was bedeutet, dass Ihre Daten auf Ihrem Gerät gespeichert werden. Selbst in dem unwahrscheinlichen Fall, dass SelfKey-Server gehackt werden, sind Ihre Daten nicht betroffen.

Darüber hinaus hat AIS-X sich mit TomoChain zusammengetan und seinen AIS-Token mit dem TRC21-Standard generiert. Durch die Verwendung von TomoChain können die Benutzer von AIS-Token die Vorteile der überlegenen Technologie der TomoChain-Blockchain-Plattform nutzen, die hohe Sicherheit, 2000 TPS, 2 Sekunden Blockbestätigung und Kosten nahe Null bietet.

AIS-X stellt die Sicherheit und den Komfort des Benutzers in den Vordergrund, was es auf dem hart umkämpften Markt für Kryptowährungsbörsen besonders macht.

Über AIS-X

Die Kerndienstleistung von AIS-X ist die Kryptowährungsbörse. Das Unternehmen bietet jedoch auch eine Reihe weiterer Dienstleistungen. Beispielsweise planen wir die Implementierung eines KI-Concierges, mit dessen Hilfe der Benutzer die Preisentwicklung abschätzen und seine eigenen Investitionspläne erstellen kann. (https://www.youtube.com/watch?v=ehin28Ngjns)

Außerdem profitieren die Anleger von AIS-X (AIS-Token-Inhaber) nicht nur von den Gewinnen aus Kryptowährungen, sondern auch von unseren Investitionen in den tatsächlichen Abbau von Bodenschätzen (z. B. Metall).

Börse: https://ais-ex.com/

Offizielle Website: https://ais-x.io/

