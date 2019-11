Seit einigen Wochen probt der Kaffeepreis den Ausbruch aus seinem mittelfristigen Abwärtstrend, der eine ausgedehnte Bodenbildung abschließen könnte. Zwar gab es bereits Anfang Juli 2019 einen Anlauf, aber wie die roten Candles im Preischart zeigen, gelang dies auf Schlusskursbasis nicht.Dies hat sich in dieser Woche geändert. Vier steigende Wochencandles und vor allem die stark steigenden Umsätze zeigen an, dass ausreichend charttechnische Kraft vorhanden ist, auf Wochencandle-Basis den Abwärtstrend zu brechen. Dies ist zwar nicht der Weisheit letzter Schluss, aber schon viel mehr als in der Zeit seit dem Allzeithoch im Mai 2011!

