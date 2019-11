ESEF-Mandat und internationales regulatorisches Berichtswesen als Schwerpunkte auf der "Connected Reporting and Compliance Conference"

Workiva (NYSE:WK), Anbieter der weltweit führenden vernetzten Reporting- und Compliance-Plattform, gab heute die Veranstaltung der Anwenderkonferenz Amplify Europe am 21. November im The Crystal in London bekannt.

Auf der "Amplify Europe" kommen Kunden und Partner von Workiva mit Branchenführern zusammen, um sich auf der eintägigen Veranstaltung in Schulungen, Networking und Fachveranstaltungen zum Thema globales Reporting und Compliance weiterzubilden.

Weltweit führender Anbieter von Inline-XBRL meistert Herausforderungen des ESEF-Reporting

Workiva, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich XBRL und Inline-XBRL, unterstützt ausländische Privatemittenten bei der Nutzung von XBRL-Tags in Unterlagen für die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).

Bei der Vorbereitung auf die Umsetzung des Mandats der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (ESMA) hinsichtlich Inline-XBRL für Berichte im EU-einheitlichen elektronischen Berichtsformat (ESEF) setzen Unternehmen jetzt auf das globale Know-how von Workiva. Das ESEF-Mandat wird auf Jahresberichte angewendet, deren Berichtszeitraum am oder nach dem 1. Januar 2020 beginnt.

"Das ESMA-Mandat für Inline XBRL ist das erste SEC-konforme, europaweite Mandat seiner Art", so Andromeda Wood, Senior Director of Data Modeling bei Workiva. "Unsere vernetzte Berichtsplattform, unterstützt durch unser eigenes Inline XBRL Customer Success-Team, revolutioniert das Berichtswesen in Unternehmen gemäß ESMA-Bestimmungen."

Workiva optimiert internationales regulatorisches Berichtswesen

Multinationale Unternehmen setzen auf Workiva bei der Optimierung der Effizienz und Transparenz im globalen regulatorischen Berichtswesen einem komplexen Prozess für das Berichtswesen in mehreren Unternehmenseinheiten gemäß lokalen Anforderungen der jeweiligen Jurisdiktion, in der die Unternehmen tätig sind.

"Workiva ist die einzige Cloud-Plattform, die lückenlosen Datenschutz während des gesamten internationalen regulatorischen Berichtsprozesses gewährleistet", erklärte Dermot Murray, General Manager of EMEA bei Workiva. "Wir helfen Unternehmen überall auf der Welt, ihre Daten in einer einzigen Cloud-Umgebung zu verknüpfen, um zuverlässige Berichte und Compliance-Dokumente zu erstellen, unabhängig davon, ob diese für lokale Jurisdiktionen oder internationale Regulatoren bestimmt sind."

Einige Highlights der "Amplify Europe":

Rundtischgespräche über globale Reporting-Herausforderungen, einschließlich ESEF-Mandat

Plattformdemonstrationen zum Schutz von Client Assets and Money (CASS) Reporting, Inline-XBRL-Tagging, integriertes Risiko- und internationales regulatorisches Berichtswesen

Kundenforen bezüglich bewährter Verfahren für vernetztes Reporting und Compliance

Anmeldungen für die Konferenz "Amplify Europe" von Workiva sind ab sofort möglich. Nähere Informationen finden Sie unter workiva.co.uk/amplify. Pressevertreter melden ihre Teilnahme bitte per E-Mail an press@workiva.com an.

Über Workiva

Workiva, Anbieter der weltweit führenden, vernetzten Berichts- und Compliance-Plattform, wird von Tausenden Unternehmen in 180 Ländern genutzt. Zu den Kunden zählen über 75 Prozent aller FORTUNE-500-Unternehmen. Unsere Kunden haben über fünf Milliarden Datenelemente verknüpft, um ihre Daten zu schützen, Risiken zu vermeiden und Zeit zu sparen. Weitere Informationen über (NYSE:WK) erhalten Sie unter workiva.com.

