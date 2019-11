Teileinigung im Handelsstreit bleibt in der Schwebe, DAX unterbricht Erholungsrallye

Am heutigen Freitag konnte der DAX nicht an die positive Kursentwicklung der vergangenen Tage anknüpfen. Anleger wussten nicht genau, was sie von den jüngsten Nachrichten zum Thema Handelsstreit zwischen China und den USA halten sollten.

Das war heute los. Gestern hieß es noch von Seiten der chinesischen Regierung, dass eine schrittweise Reduzierung der Strafzölle den Weg für eine baldige Teileinigung im Handelskonflikt freimachen könnte. Inzwischen haben jedoch "Reuters" und das "Wall Street Journal" von teilweise großem Widerstand im Weißen Haus gegen eine schrittweise Reduzierung der Zölle berichtet. Dies sorgte am Markt für etwas Verunsicherung. Allerdings hielten sich die Gewinnmitnahmen im DAX mit einem Minus von 0,46 Prozent in Grenzen.

Das waren die Tops & Flops. In der ersten deutschen Börsenliga überzeugte heute unter anderem die Lufthansa (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125). Die Kranich-Airline hatte bereits gestern trotz der Konjunkturabkühlung und höherer Treibstoffkosten gute Ergebnisse zum dritten Quartal 2019 präsentiert. Heute folgten einige positive Analystenkommentare. Diese bescherten der Lufthansa-Aktie einen Kurszuwachs von 0,96 Prozent.

