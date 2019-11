Ria Money Transfer wird Back-of-Shirt-Sponsor und offizieller Geldtransferpartner des zehnmaligen La-Liga-Champions

MADRID, Spanien, Nov. 08, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ria Money Transfer, Tochtergesellschaft von Euronet Worldwide, Inc. (NASDAQ: EEFT) und weltweit führender Anbieter in der Geldtransferbranche, gab heute eine vierjährige Partnerschaft mit Atlético de Madrid bekannt und wird zum neuen Sponsor, dessen Name auf der Rückseite der Trikots zu sehen sein wird, und offizieller Geldtransferpartner des Fußballvereins. Ab dieser Saison bis 2023 wird das Trikot mit der Marke Ria von den A-Mannschaften des Vereins bei allen nationalen Wettbewerben verwendet.



Um die Vereinbarung offiziell zu bestätigen, besuchten Vertreter von Ria das Wanda-Metropolitano-Stadion in Madrid, wo Enrique Cerezo, Präsident von Atlético de Madrid, das neue offizielle Trikot enthüllte.

Durch diese Partnerschaft wird Ria in der Lage sein, eine engere Beziehung zur vielfältigen und weitverbreiteten Fangemeinde von Atlético de Madrid zu pflegen, die mit der globalen Präsenz des Unternehmens in 161 Ländern in Einklang steht. Gleichzeitig wird Ria an der Seite des zehnmaligen La-Liga-Champions daran arbeiten, ansprechende Events und digitale Inhalte für Fans und Kunden bereitzustellen, die gemeinsame Werte wie harte Arbeit, Leidenschaft und Bescheidenheit hervorheben.

Der CEO von Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil, sprach über die Vereinbarung: "Mit Ria Money Transfer teilen wir Werte wie Teamwork und das Streben nach Exzellenz. Diese Partnerschaft mit einer weltweit führenden Marke in der Geldtransferbranche ist eine gute Sache für Atlético de Madrid. Wir hoffen, dass wir weiter zusammenwachsen und dass die kommenden vier Jahre die ersten von vielen weiteren Jahren sein werden."

"Für uns von Ria war die Wahl von Atlético eine einfache Entscheidung. Wir sehen unsere vielfältigen und fleißigen Mitarbeiter und Kunden in Atlético de Madrids Line-up und Fanbase reflektiert. Wir freuen uns sehr, als offizielle Sponsoren für einen Fußballverein einzutreten, der für seine Leidenschaft und Widerstandskraft bekannt ist und sich fortwährend den Respekt von Fans und Konkurrenten gleichermaßen verdient", meinte Juan Bianchi, CEO des Geldtransfersegments von Euronet. "Diese Sponsorenschaft ist ein erster Schritt von vielen, um tiefere, dauerhafte Verbindungen zu Kunden auf der ganzen Welt zu schaffen, die unsere Geldtransferdienste nutzen, um sich ihren Lieben nahe zu fühlen."

In seiner 33-jährigen Geschichte hat sich Ria weltweit bei Sportveranstaltungen vor Ort eingesetzt. Diese Partnerschaft mit Atlético de Madrid ist ein Beweis für Rias Engagement für Sportlichkeit, Teamwork, seine Kunden und Wellness auf globaler Ebene.

