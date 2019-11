FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktie der Commerzbank ging es im nachbörslichen Handel am Freitag leicht nach oben. Investor Petrus Advisers hat seine Anteile bei Comdirect aufgestockt. Laut Pflichtmitteilung der Commerzbank-Tochter sind der Gesellschaft nun inklusive Finanzinstrumenten gut 5 Prozent der Stimmrechtsanteile zuzurechnen. Erst im September hatte Petrus Advisers die Schwelle von 3 Prozent überschritten. Für die Direktbank läuft derzeit ein Übernahmeangebot der Commerzbank, die die Tochter in den Konzern integrieren will. Die Commerzbank-Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,7 Prozent höher getaxt. Die Comdirect-Titel zeigten sich unverändert.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.30 Uhr 13.260 13.229 +0,2% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

