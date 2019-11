Veragold Mining Company GmbH: 2019 Precious Metals Summit Zurich DGAP-News: Veragold Mining Company GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges Veragold Mining Company GmbH: 2019 Precious Metals Summit Zurich 08.11.2019 / 23:13 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Event: Die goldgebundene Anleihe der Veragold Mining Company GmbH (ISIN: DE000A2TR091 | WKN: A2TR09) wird auf dem Precious Metals Summit 2019 am 11. und 12. November 2019 in Zürich von Donald G. Foot jr., Chief Executive Officer, und Stefan Kreis, EVP Corporate Finance, vorgestellt. Der Precious Metals Summit in Zürich ist eine Investmentkonferenz für geladene Gäste, die Anlegern und Portfoliomanagern einige der vielversprechendsten Anlagemöglichkeiten vorstellen soll, die derzeit im globalen Edelmetallsektor verfügbar sind. Über Veragold Mining Company Panama: Veragold ist ein privates aufstrebendes Minenunternehmen, das im dritten Quartal 2020 in Produktion geht. Das primäre Asset ist das Santa Rosa-Projekt am Rande von Canazas, Panama, mit über 1,1 Millionen Unzen Gold sowie 5 Millionen Unzen Silber. --------------------------------------------------------------------------- 08.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Veragold Mining Company GmbH Ohmstrasse 22 80802 München Deutschland E-Mail: stefank@veragold.de Internet: www.veragold.de ISIN: DE000A2TR091 WKN: A2TR09 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, Tradegate Exchange EQS News ID: 908925 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 908925 08.11.2019 ISIN DE000A2TR091 AXC0299 2019-11-08/23:13