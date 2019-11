Nachdem das Wertpapier Ende Mai einen vorläufigen Boden um 167,99 US-Dollar gefunden hatte, wechselte der untergeordnete Trendverlauf und verhalf der Aktie mit soliden Zahlen dynamisch auf einen Wert von 340,00 US-Dollar wieder rauf. Doch an dieser Stelle scheint kurzzeitig der Deckel drauf zu sein, die Aufwärtsdynamik hat wieder merklich nachgelassen, wodurch sich in den kommenden Tagen ein Toppingmuster durchsetzen könnte. Für diese Annahme fehlt aber noch ein bestätigender Kursrutsch, daher sollte die Tesla-Aktie von nun an genauestens beobachtet werden, mindesten aber die Stopps bei bestehenden Long-Positionen nachgezogen werden.

Hürde bei 340 USD

Übergeordnet lässt sich seit Mai dieses Jahres ein intakter Aufwärtstrend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...