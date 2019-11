Ossis achten vor allem aufs Geld, Wessis auf Qualität? 30 Jahre nach dem Mauerfall ist Deutschland beim Konsum zwar noch immer geteilt, selbst im Netz - jedoch ganz anders, als bisher angenommen.

Gleich hinter dem Drehkreuz beginnt der Schnäppchenparcours: die Flasche italienischer Rotwein kostet 1,20 Euro, die Bratpfanne 5,45 Euro und weiter hinten werden "Schlachtebeutel" angeboten - vier Wurstsorten im Kilopaket für unschlagbare 5,05 Euro. Dazu ein halber Liter "Trabi Deluxe" für 52 Cent. Hunderte gelb-rote Bierdosen mit dem Aufdruck des Kultautos stapeln sich in dem Laden des Discounters Mere am Stadtrand von Leipzig. Auch die spartanische Einrichtung weckt Erinnerungen an die Vor-Wendezeit; an jene HO-Kaufhallen und Konsum-Geschäfte, in denen sich DDR-Bürger fern jeden Shoppingschnickschnacks mit Lebensmitteln, Haushaltswaren und Kosmetik eindeckten.

Die Ähnlichkeit dürfte durchaus gewollt sein. Mere ist Anfang des Jahres in Deutschland gestartet, der Discounter gehört zum Reich der sibirischen Handelskette Torgservis. Mittelfristig will Mere mehr als 100 Läden in Deutschland eröffnen - vor allem im Osten, wo die Kaufkraft vielerorts niedrig ist und sich die Konsumgewohnheiten auch 30 Jahre nach dem Mauerfall grundsätzlich von denen im Westen unterscheiden.

Bislang hatte die Branche dabei eine zentrale Abweichung ausgemacht: Im Osten ist ein niedriger Preis noch wichtiger als im Westen. Das war die gängige Lehre. Tatsächlich aber spielt der Preis nur eine untergeordnete Rolle, ist die Situation differenzierter. Es gibt, so zeigen es Statistiken, Absatzzahlen und Aussagen von Handelsexperten, tatsächlich deutliche Unterschiede.

Nur liegen sie eben nicht hauptsächlich beim Preis.

Ausflug ins Pralinenland

Jan Schleicher muss es wissen. Bei der Supermarktkette Rewe ist er als Einkaufschef der Region Ost dafür verantwortlich, dass die Kunden in den 700 Filialen zwischen Rügen und der Rhön alle Produkte bekommen, die sie suchen. Dabei gebe es durchaus "ein paar Besonderheiten", sagt Schleicher. So würden im Osten mehr Bier und Spirituosen konsumiert. Beim Kaffee liege die klassische 500-Gramm Packung vor Pads und Bohnen. Und: "Der Osten ist Pralinenland", vielleicht liege das an den früheren Westpaketen, witzelt der 49-Jährige.Er selbst kommt aus Thüringen, kennt Tempolinsen, Florena-Creme und Spreewaldgurken noch aus Kindertagen. Vor rund 25 Jahren startete er dann seine Karriere bei Rewe, war vier Jahre in der Kölner Zentrale im Einsatz, bevor er ins brandenburgische Teltow wechselte.

