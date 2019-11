Jeden Montagmorgen berichtet t3n.de-Chefredakteur Stephan Dörner über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Dieses unter anderem: Warum die Gewinner der Tesla-Entscheidung Berlin, Brandenburg und Ralf Schmaus heißen, warum Frank Thelen DHDL verlässt und wie du endlich ruhig schläfst. Was haben die US-Bundesstaaten Nevada und New York, Shanghai und Grünheide in Brandenburg gemeinsam? Ab 2022 steht in allen eine Tesla-Fabrik - zumindest, wenn man Elon Musk glauben darf. Mindestens einer unserer Redakteure ist allerdings skeptisch, was Musk-Ankündigungen angeht. Warum die Gewinner der Tesla-Entscheidung Berlin, Brandenburg und Ralf Schmaus heißen, warum Frank Thelen DHDL ...

Den vollständigen Artikel lesen ...