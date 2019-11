Die Aktien der Deutschen Euroshop (WKN: 748020) und der von Vonovia (WKN: A1ML7J) besitzen durchaus so einige Gemeinsamkeiten. Beide sind im Bereich der Immobilien vertreten, beide zahlen außerdem Dividenden an die Investoren aus, was für Dividendenjäger prinzipiell interessant sein könnte. Wenn ich mich zwischen den beiden Dividendenaktien allerdings derzeit entscheiden müsste, hätte ich gegenwärtig einen klaren Favoriten: die Deutsche Euroshop. Schauen wir im Folgenden daher einmal, weshalb meine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...