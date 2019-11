Wie soll eine Woche werden, wenn in den letzten 4 Wochen der DAX im Gewinn auf Wochenbasis geschlossen hat - Kein Ende in Sicht? Wochenanfang - und schon wieder verdächtig auf Rekordkurs - eröffnet bei 13.022,95 und weiter hoch am Vormittag - Champagnerlaune... Und die Unternehmensnachrichten konnten mithalten mit der Stimmung. Neben der Erwartung eines Etappendeals zwischen USA und China im Handelsstreit und einer getwitterten Entspannung im EU-US Handelsstreit, zumindest vermutet, konnte Hypoport, das Fintech-Unternehmen aus Lübeck tolle Zahlen liefern. Und Süss Microtec brauchte sich nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...