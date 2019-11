Die Alibaba (WKN: A117ME)-Aktie hat die Investoren in diesen Tagen mit spannenden Zahlen erneut beeindruckt. Auch wenn keine heftige Kursreaktion erfolgt ist, haben die erneut stark steigenden Umsätze, Ergebnisse und Handelsvolumina gezeigt, dass diese Wachstumsgeschichte trotz ihrer beeindruckenden Größe noch immer sehr agil ist. Das mag definitiv auch am Trendthema E-Commerce liegen, das in China noch lange nicht abgegrast ist. Auch im Rahmen der Telefonkonferenz hat das Management spannende Einblicke ...

