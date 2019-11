Teneriffa, Kanarische Inseln, Spanien (ots) - Das Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden in Puerto de la Cruz, Teneriffa, hat sich nach der Verleihung des Condé Nast Johansens Preises als bestes Spa-Reiseziel in Europa und im Mittelmeerraum 2020 etabliert. Diese Auszeichnung von großem internationalem Prestige würdigt dank der Kundenbewertungen die herausragende Qualität der Einrichtungen.Diese Auszeichnung, die im Rahmen der Messe World Travel Market verliehen wurde, fügt sich zu den anderen Auszeichnungen, mit denen das Hotel Botánico und sein The Oriental Spa Garden ausgezeichnet wurden und zeigt, dass es stets darauf bedacht ist, seine Dienstleistungen zu optimieren. Zu den aktuellsten Auszeichnungen gehört beispielsweise auch der renommierte TUI Holly 2019, mit dem es zu einem der 100 besten Hotels der Welt gewählt wurde.Als Mitglied der exklusiven Gruppe The Leading Hotels of the World bietet das Hotel Botánico einzigartige Suiten und erstklassige Einrichtungen, die sich auf wunderbare Weise in eine paradiesische Umgebung einfügen. Die Zimmer sind komplett mit modernstem Komfort ausgestattet, darunter ein modernes Lärmschutzsystem, das eine angenehme und ruhige Umgebung gewährleistet.Die Hoteldirektion erklärt, dass diese Auszeichnung eine große Belohnung für die tägliche Arbeit des Teams des Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden als Teil ihres Engagements für Qualität und Exzellenz bedeutet.Hotel Botánico, Garant für Perfektion und QualitätDas Hotel Botánico*******GL ist ein renommiertes Fünf-Sterne-Spa-Hotel im schönen und ruhigen Norden Teneriffas mit privilegiertem Blick auf das Orotavatal. Das Hotel Botánico bietet einzigartige Suiten und erstklassige Ausstattungen, die sich harmonisch in die paradiesische Umgebung einfügen. Die Zimmer sind voll ausgestattet mit modernsten Einrichtungen und Komfort, darunter auch ein modernes Lärmschutzsystem, das eine ruhige und angenehme Atmosphäre garantiert.The Oriental Spa GardenDer Oriental Spa Garden ist ein modernes Spa und steht exklusiv den Gästen des Hauses zur Verfügung. Es befindet sich in einer paradiesischen Umgebung, eingebettet in die natürlichen Gewässer des Teide-Nationalparks. Dieser Tempel der Entspannung im thailändischen Stil bietet luxuriöse Behandlungen, unglaubliche Ausblicke, ist llichtdurchflutet und von üppiger Vegetation umgeben, um ein einzigartiges Wellness-Erlebnis zu garantieren. Das Spa, das sich zu jeder Jahreszeit perfekt für eine Auszeit eignet, bietet zudem ein großes Angebot an Behandlungen, darunter Ayurveda, Tai-Chi-, Yoga- und Pilates-Kurse. Die exklusive Zusammenarbeit mit dem Schönheitschirurgen Dr. Krulig macht das Spa zu einer internationalen Referenzadresse.In den letzten vier Jahren wurde The Oriental Spa Garden vom renommierten internationalen Verlag Condé Nast Johansens als bestes Spa in Europa ausgezeichnet, der dem Hotel den Preis für hervorragende Leistungen als bestes Spa-Hotel in Europa und im Mittelmeerraum verliehen hat. Wenn man die hohe Qualität der Hotels und die Anzahl großer Hotels bedenkt, die sich auf dem gesamten Kontinent auf Spas spezialisiert haben, ist dies eine Anerkennung von enormer Bedeutung, die die gute Arbeit und das Streben nach Perfektion würdigt.Botánico Slim & WellnessUnter der Leitung von Patrick Jarno, der sich in der Bretagne mit seinem Ernährungskonzept einen Namen gemacht hat, hat das Hotel Botánico in diesem Jahr sein Konzept Botánico Slim & Wellness auf den Markt gebracht. Ein Traumurlaub, der so nur in Puerto de la Cruz, Teneriffa, an einem Ort mit dem besten Klima der Welt, an 365 Tagen im Jahr, möglich ist.Ein sorgfältiges Konzept, das in Zusammenarbeit mit renommierten Köchen aus der französischen Bretagne erarbeitet wurde, verzichtet auf Fette, setzt auf den bewussten Einsatz von Proteinen und Kohlenhydraten und bewahrt die ursprünglichen Aromen der Zutaten und die Frische der Produkte. Diese, in einem ausgewogenen Verhältnis zubereitet, vermitteln ein Gefühl der Sättigung, ohne dabei auf den Genuss beim Essen zu verzichten.Das Ernährungskonzept basiert auf der Einteilung der Lebensmittel in drei Hauptgruppen - basisch, sauer und neutral - und wird durch moderate sportliche Betätigung ergänzt. Außerdem können Sie bei angenehmen Spaziergängen die Natur und die einzigartige Landschaft der Insel Teneriffa oder die herrlichen Parks in der Umgebung genießen.Ebenso wichtig ist die Verwendung von frischen Produkten von ausgezeichneter Qualität, die aus eigenem biologischem Anbau stammen und dank professioneller Kochtechniken zu sorgfältig ausgewählten Rezepten verarbeitet werden, bei denen die Lebensmittel alle ihre Nährstoffe und ihren vollen Geschmack behalten.Mit diesem Programm, das Tai-Chi, Yoga, Qigong, Pilates und Meditationskurse im The Oriental Spa Garden umfasst, ist es möglich, eine schlanke Figur, Vitalität und Energie wiederzuerlangen, was Wohlbefinden und Ausgeglichenheit von Körper und Geist bewirkt.