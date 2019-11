Ein sehr erfreuliches Ergebnis zum abgelaufenen 3. Quartal präsentierte am 07.11. der weltgrößte Rückversicherer MUNICH RE (DE0008430026). Nachdem bereits am 18.10. - schon damals die Analystenschätzungen übertreffende - vorläufige Quartalszahlen publiziert wurden, fielen die finalen Daten sogar noch besser aus als 3 Wochen zuvor in den Raum gestellt. Insbesondere der am 07.11. von der ehemaligen Münchener Rück vorläufig mit 850 Mio. Euro bezifferte Nettogewinn erreichte letztlich sogar einen abschließenden Wert von 865 Mio. €. Dies bedeutete einen Zuwachs von 79 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Details zu diesem überzeugenden Quartalsbericht und wie hierauf die weiteren Aktienaussichten nun einzustufen sind, legen wir nachstehend dar.

