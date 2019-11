SQL Murder Mystery ist ein Mystery-Game, über das ihr spielerisch SQL-Konzepte lernen könnt. Die Macher erheben nicht den Anspruch, dass ihr danach alles wisst, wohl aber, dass es ein spannendes Spiel ist - auch für erfahrene SQL-Nutzer. Inhalte mit Spaß spielerisch zu vermitteln ist eine bewährte didaktische Praktik, auf die mittlerweile unzählige Programmierlernspiele und dergleichen setzen. Das Zielpublikum stellen neben Kindern zunehmend Erwachsene - so auch bei SQL Murder Mystery. Was ist SQL? Das Akronym SQL steht für Structured-Query-Language. Über SQL werden Datenstrukturen in relationalen Datenbanken definiert und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...