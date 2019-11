London (ots/PRNewswire) - Dominica ist auf dem richtigen Weg, die erste vollständig grüne karibische Insel zu werden, gesponsert durch das Programm Citizenship by Investment (https://cbiu.gov.dm/faqs/) (CBI), wie ein neuer FT Specialist Dokumentarfilm enthüllt. Ausländische Direktinvestitionen über CBI führen in einzigartiger Weise dazu, dass über 6.000 hurrikansichere Häuser gebaut werden. Die Regierung investiert beträchtliche CBI-Mittel in den Aufbau der Klimabeständigkeit und hat in den letzten Jahren umfangreiche Sanierungsprojekte durchgeführt.Dominica hat seine Infrastruktur modernisiert, nutzt grüne Energiequellen und erneuert seinen Tourismussektor mit luxuriösen Öko-Resorts. Das Magazin Professional Wealth Management (PWM) der Financial Times veröffentlichte heute einen neuen 5-teiligen Dokumentarfilm (https://www.youtube.com/watch?v=anDQhj5xHCM&list=PLPsT4_J2d2E6j-SjHVb8ZST6V4CgnCv1w), nachdem es Dominica im September besucht hatte. Die kurzen Dokumentationen zeigen, wie die "Naturinsel der Karibik" all dies durch die Finanzierung aus ihrem weltweit führenden CBI-Programm erreicht hat und warum sie für die Menschen in Dominica so wichtig ist.PWM-Chefredakteur Yuri Bender lobte die willensstarke Natur der Dominikaner angesichts der Widrigkeiten des Klimawandels und die Entschlossenheit der Regierung, Widerstandsfähigkeit aufzubauen. "Was die Dominikaner umso stolzer macht, ist, dass sie die wirtschaftliche Wiedergeburt ihres Landes erreichen, ohne der internationalen Gemeinschaft die Oberhand zu geben", lobt Herr Bender das CBI-Programm der Insel.Durch CBI können gründlich geprüfte ausländische Investoren eine zweite Staatsbürgerschaft von Dominica (https://csglobalpartners.com/solutions/citizenship/dominica/) erwerben, im Austausch für einen Beitrag von mindestens USD 100.000 an den Economic Diversification Fund oder für Investitionen von mindestens USD 200.000 in vorab genehmigte Immobilien. Letzteres umfasst weltbekannte Hotels wie Marriot's Anichi, Kempinski's Cabrits und Hilton's Tranquility Beach sowie luxuriöse Boutique-Resorts wie Jungle Bay, Secret Bay und Sanctuary Rainforest.In einem Gespräch mit den Eigentümern dieser Resorts stellt FT fest, dass es Dominica gelungen ist, sich auf die Qualität und nicht auf die Quantität der Touristen zu konzentrieren, und lobte die CBI-Immobilienentwickler dafür, dass sie ihre "eigene Nische gefunden haben." Ian Edwards, der CEO des Tranquility Beach Resort unter der Curio-Kollektion von Hilton, sagt, dass das CBI "nicht nur entscheidend" war, sondern auch "der einzige Weg, wie wir die notwendigen Mittel hätten aufbringen können," um neue Luxushotels zu entwickeln. Mr. Edwards, ein gebürtiger Dominikaner, glaubt, dass die gesamte Insel davon profitiert und dass jeder "hinter[CBI] stehen und helfen sollte, dieses Land voranzubringen".Der Anichi-Entwickler Alick Lawrence sagt, dass das CBI "sehr kritisch war, als es uns beim Übergang von der Landwirtschaft zum Tourismus unterstützte." Da CBI derzeit rund ein Viertel des BIP von Dominica ausmacht, ist es die Vision der Regierung, die Wirtschaft in Richtung eines dienstleistungsorientierten Modells zu diversifizieren.Im Tourismusbereich stieg die Zimmerkapazität von Dominica in diesem Jahr deutlich an, nachdem mehrere vom CBI genehmigte Öko-Hotels eröffnet wurden. Tourismusminister Robert Tonge erklärt, dass Dominica darauf besteht, sich auf den Ökotourismus zu konzentrieren: "Wir wollen nicht, dass unsere Strände, unsere Seen, unsere Wasserfälle überfüllt sind." Die Regierung macht Immobilienentwickler darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, sensibel auf die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften zu reagieren. "Die Verwendung lokaler Produkte, [....] Kaffee, unsere lokalen Marmeladen, unsere lokalen Rumpunsch-Varianten - all das ist Teil dessen, was wir vorantreiben wollen, damit Menschen, die nach Dominica kommen, ein einzigartiges Erlebnis haben, wie nirgendwo sonst," sagt Herr Tonge.Um umweltfreundlichere Touristen unterzubringen, plant Premierminister Roosevelt Skerrit einen expandierenden und widerstandsfähigeren Agrarsektor, der die Ökotourismusindustrie ergänzt. Wichtig ist, dass die Vision der Regierung für die Energieeffizienz von Dominica mit dem Bau einer neuen Geothermieanlage, die teilweise aus dem CBI-Programm finanziert wird, vielversprechend erscheint. Der Premierminister erklärt, dass "sie dazu beitragen wird, die Strom- und Energiekosten für Privatpersonen und den Privatsektor zu senken." Er glaubt, dass das Projekt für saubere Energie "ein Wendepunkt für die Wirtschaft von Dominica wäre."Der Dokumentarfilm ist Teil der Spotlight-Serie von PWM, und ist hier (https://www.youtube.com/watch?v=anDQhj5xHCM&list=PLPsT4_J2d2E6j-SjHVb8ZST6V4CgnCv1w) zu sehen.