Der schweizerische Aromenhersteller Givaudan übernimmt das US-Unternehmen Ungerer. Mit dem Hersteller von Duftstoffen und Aromen aus New Jersey werde Givaudan die Marktführerschaft ausbauen, heißt es in einer Mitteilung von Givaudan. Ungerer beschäftige 650 Mitarbeiter und habe im vergangenen Jahr einen Umsatz von etwa 250 Millionen Dollar erzielt. Der Umsatz von Givaudan lag bei 5,5 Milliarden Franken. Die Übernahme soll im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein, so der schweizerische Konkurrent von Symrise.

