Neue Signale im Handelsstreit dürften auch in der kommenden Woche die Stimmung an den Märkten prägen. Hinzu kommen einige anstehende Quartalszahlen.

Unsicherheit führt häufig dazu, dass die Börsenkurse sich bewegen. Zurzeit hat sie eher die Folge, dass die Investoren abwarten, was als nächstes passiert. Am Freitag spielte erneut das Thema "Handelsstreit" eine Rolle. Die Signale dazu dürften den Kursverlauf in der kommenden Woche bestimmen, andere große Themen sind zurzeit nicht zu erkennen.

Wichtig bleibt die US-Notenbank (Fed), aber bisher ist nicht abzusehen, dass von ihr neue Signale kommen. Für deutsche Aktien und damit für den Dax spielen einige Quartalszahlen eine Rolle. Am Montag berichten Talanx und Continental, am Dienstag unter anderem die Aareal Bank und die Deutsche Post, am Mittwoch Deutsche Wohnen, Eon und Lanxess.

Bei Conti werden die Investoren gespannt sein, ob es Signale zur Entwicklung im gesamten Automobil-Sektor gibt, der ja zurzeit unter Spannung steht. Deutsche Wohnen ist besonders ...

