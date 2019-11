Für manche Unternehmen war die Insolvenz der Thomas Cook Group eine Belastung, für andere ergibt sich daraus eine großartige Chance. Ein Unternehmen, das von der Insolvenz seines großen Konkurrenten massiv profitieren könnte, ist TUI (WKN: TUAG00). Als einer der führenden Tourismuskonzerne in Europa bietet sich für TUI nun die Möglichkeit, in Ländern wie Großbritannien und Deutschland neue Marktanteile zu gewinnen. Gerade in diesen beiden Märkten war Thomas Cook stark vertreten und TUI wird wohl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...