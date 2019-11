Die Aufnahme in den DAX ist für viele börsennotierte Unternehmen ein Wunschziel, erreichen tun es nur wenige. Und wenn der Tag der Tage gekommen ist, bedeutet dies in der Regel auch, dass die Erfolgsgeschichte, die in den DAX geführt hat, erste Bremsspuren erfährt, es bei manchen Unternehmen (MLP) gar den Gipfel der Karriere bedeutet. Oder schlicht, dass die Kurse nicht mehr vom Fleck kommen und die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...