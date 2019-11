Baierbrunn (ots) - Schauspieler Francis Fulton-Smith wird von seinem Hausarzt regelmäßig gerügt - für seine Rolle des "Dr. Kleist" im ARD-Vorabendprogramm. Die Nachhaltigkeit, mit der sich der Fernseharzt in bestimmte Probleme hineindenke und sich Zeit für Patienten nehme, sei natürlich idealisiert, räumt Fulton-Smith im Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" ein. "Mein Hausarzt schimpft deswegen immer mit mir." Wenig Verständnis hat der Schauspieler dafür, wenn sich Menschen keine Zeit für sich selbst nehmen. "Ich finde es erstaunlich, wie viele Menschen in der heutigen Zeit sagen: Eine Darmspiegelung mache ich nicht." Es gebe keinen Grund, sich selber das nicht wert zu sein, betont der 53-Jährige. "Lieber ein cooler Einlauf als ein mieser Abgang."Fulton-Smith spielt seit 2004 die Hauptrolle in der ARD-Serie "Familie Dr. Kleist".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 11/2019 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4435527