Kalamazoo Resources Limited: Bohrbeginn auf Goldprojekt Castlemaine

Kalamazoo Resources Limited (ASX: KZR) ("Kalamazoo" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen die Phase 1 (ca. 4.000 Bohrmeter) der Kernbohrkampagne innerhalb von EL6679 des Goldprojekts Castlemaine erfolgreich begonnen hat. Dieses erste Bohrprogramm wurde konzipiert, um die ermutigenden Ergebnisse und Interpretationen der umfangreichen geophysikalischen Bodenuntersuchungen und 3D-Tektonikmodellierung zu überprüfen, die kürzlich von Kalamazoo durchgeführt wurden (Abbildung 1; Pressemitteilung vom 23. Oktober 2019). Das Programm ist der erste Teil der vor Kurzem angekündigten 10.000 Bohrmeter umfassenden Bohrkampagne auf dem Goldprojekt Castlemaine (Pressemitteilung vom 21. Oktober 2019), die in zwei Phasen durchgeführt wird.

Die wichtigsten Punkte:
- Beginn der Phase 1 des 10.000 Bohrmeter umfassenden Kernbohrprogramms auf dem Goldprojekt Castlemaine.
- Die Bohrungen werden im nördlichen Bereich von EL6679 niedergebracht, wo Kalamazoo zahlreiche vorrangige Ziele hat.
- Das Bohrprogramm baut auf den jüngsten geophysikalischen Bodenuntersuchungen und 3D-Modellen der Tektonik auf, die mit ermutigenden historischen Explorationsdaten in Einklang stehen.

Die Bohrungen werden sich auf vorrangige hochgradige Goldexplorationsziele konzentrieren, die innerhalb des Privatgrundstücks Pine Plantation in EL6679 abgegrenzt wurden. Historische Bohrungen in diesem Bereich lieferten bereits mehrere hochgradige Abschnitte (ASX: CGT 3. Dezember 2008). Es wird erwartet, dass dieses anfängliche Programm (ungefähr 10 Bohrungen mit jeweils 400 m Länge) ungefähr drei Monate zur Durchführung in Anspruch nehmen wird. Die Ergebnisse werden verwendet, um Kalamazoos konzeptionelles hochgradiges Goldmodell und die vorrangigen Ziele weiter zu präzisieren. Ferner werden sie wichtige Informationen für zukünftig geplante geophysikalische Untersuchungen und die Phase 2 (ca. 6.000 Bohrmeter) des Bohrprogramms Anfang 2020 liefern.

Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Beispiel eines Ost-West-Profilschnitts (Blick nach Norden) des 3D-Tektonikmodells der Pine Plantation mit historischen Bohrungen, IP-Untersuchungsergebnissen und geplanten Bohrungen (Bildnachweis: PGN Geoscience)

Über die Victorian-Goldprojekte

Kalamazoos Goldprojekte in Central Victoria umfassen das Goldprojekt Castlemaine (EL6679 und EL6752), das die historischen Castlemaine Goldfields, das Goldprojekt South Muckleford (EL6959 und den Lizenzantrag EL7021) sowie das Goldprojekt Tarnagulla (EL6780) abdeckt. Diese Projektgebiete befinden sich ungefähr 120 bis 150 Kilometer nordwestlich von Melbourne und sind durch ein Straßen-, Eisenbahn- und Luftverkehrsnetz gut zugänglich. Die Projektgebiete liegen in unmittelbarer Nähe der großen regionalen Ballungszentren Ballarat und Bendigo. Erwähnenswert ist, dass Castlemaine eines der reichsten Goldfelder in Victoria war und 5,6 Millionen Unzen aus alluvialen und untertägigen Quellen produzierte.

Kalamazoos Goldprojekte in Central Victoria liegen alle in der mit reichen Goldvorkommen ausgestatten Zone Bendigo-Ballarat des Lachlan Fold Belt (Faltengürtel).

Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung zeigt: Regionale Goldexplorationsliegenschaften in Central Victoria mit Kalamazoos Goldprojekten Castlemaine und South Muckleford in Grau.

Abbildung 3 darin zeigt: Lage des Goldprojekts Castlemaine (EL6679 und EL6752)

10.11.2019