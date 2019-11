Monument Mining Ltd. gibt Ergebnisse des Bohrprogramms in Pit 4 der Goldmine Selinsing bekannt DGAP-News: Monument Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Research Update Monument Mining Ltd. gibt Ergebnisse des Bohrprogramms in Pit 4 der Goldmine Selinsing bekannt 10.11.2019 / 12:24 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Vancouver, British Columbia. Monument Mining Limited (TSX-V: MMY und FSE: D7Q1) ("Monument" oder das "Unternehmen") gibt ermutigende Bohrergebnisse aus dem 14 Bohrungen (insgesamt 681 Bohrmeter) umfassenden Kernbohrprogramm in der Pit 4 West Wall der Goldmine Selinsing bekannt. Diese Ergebnisse haben das Potenzial für eine Erhöhung der Goldressourcen auf Selinsing. Weitere Möglichkeiten für Infill- und Erweiterungsbohrungen wurden identifiziert (Siehe Abbildung 1 in der originalen englischen Pressemitteilung). Abbildung 1 darin zeigt: Pit 4 (Tagebaugrube 4) - Schrägansicht Blickrichtung Westen Signifikante Bohrabschnitte Analyseergebnisse über 0,35 g/t Au (Monuments Cut-off-Gehalt für oxidisches Erz) sind unten (Tabelle 1) aufgeführt einschließlich signifikanter Abschnitte aus Bohrung MSMDD211 (2 m mit 1,06 g/t ab 40 m), MSMDD215 (2,6 m mit 7,62 g/t ab 54,2 m) und MSMDD217 (8,5 m mit 1,33 g/t ab 14,5 m). Diese Ergebnisse zeigen, dass sich die Vererzung über die im NI 43-101-Bericht (die "Snowden-Machbarkeitsstudie von Januar 2019") definierten Ressourcen hinaus erstreckt. Sie erstreckt sich jedoch in westlicher Richtung nicht über den zurzeit bekannten Horizont des Liegenden hinaus. Weitere Informationen zu den Bohrergebnissen dieses Bohrprogramms finden Sie in Anhang 1 in der originalen englischen Pressemitteilung. Die Stellen der Bohransatzpunkte sind in Abbildung 2 dargestellt. Tabelle 1: Signifikante Ergebnisse des Kernbohrprogramms Bohrung Nr. Länge der Von bis Ab- Wahre Au (Azimut, Bohrung (m) (m) (m) schnitt Mächtigkeit (g/t) Neigung) (Grad) (m) (m) MSMDD211 (262, 60 40,0 41,0 1,0 1,0 0,95 -60) 41,0 42,0 1,0 1,0 1,17 MSMDD212 (262, 60 4,8 5,8 1,0 1,0 0,93 -60) MSMDD213 (262, 60 2,0 3,5 1,5 1,5 1,32 -60) 49,7 50,9 1,2 1,2 1,41 MSMDD214 (262, 60 14,0 15,5 1,5 1,5 1,70 -60) 16,2 17,2 1,0 1,0 0,57 30,5 31,5 1,0 1,0 0,36 33,5 35,0 1,5 1,4 0,47 35,0 36,5 1,5 1,4 1,63 36,5 37,5 1,0 1,0 0,40 43,5 44,5 1,0 1,0 0,37 MSMDD215 (262, 80 29,0 30,5 1,5 1,5 0,36 -60) 54,2 55,5 1,3 1,3 11,80 55,5 56,5 1,0 1,0 3,43 63,5 65,0 1,5 1,5 0,76 65,0 66,5 1,5 1,5 0,70 MSMDD217 (0, 40 14,5 15,5 1,0 0,6 0,45 -90) 15,5 17,0 1,5 1,0 0,48 17,0 18,5 1,5 1,0 2,32 18,5 20,0 1,5 1,0 2,33 20,0 21,3 1,3 0,8 1,23 21,3 23,0 1,7 1,1 1,16 MSMDD218 (0, 51 5,3 6,5 1,2 0,8 1,00 -90) 6,5 7,0 0,5 0,3 1,26 7,5 8,0 0,5 0,3 0,37 MSMDD224 (262, 30 11,0 12,3 1,3 1,2 0,73 -60) 12,3 12,9 0,6 0,6 0,75 Abbildung 2 in der originalen englischen Pressemitteilung ziegt: Pit 4 - Karte der Bohrungen (geplante und erfolgreiche Bohrungen) Pit 4 - Bohrungen und Interpretation Die Pit 4 West Wall gilt als die am besten geeignete und aussichtsreichste Möglichkeit für zusätzliches sofort verfügbares oxidisches Beschickungsmaterial für die Mühle. Im Rahmen dieses Bohrprogramms in der Selinsing Pit 4 wurden 14 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von 681 m niedergebracht. Die Ergebnisse von 11 Infill-Bohrungen an der südwestlichen Ecke der Pit 4 zeigen vielversprechende Abschnitte und bestätigen die Kontinuität der hochgradigen vererzten Struktur innerhalb eines 60 m langen Korridors in Streichrichtung. North West Wall: Daten der Gehaltskontrolle an der North West Wall deuten an, dass dort eine signifikante Vererzung zurückbleibt, die frühere Bohrprogramme abgegrenzt haben. Diese Vererzung muss durch ein kurzes Bohrprogramm quantifiziert und besser abgegrenzt werden (siehe Abbildung 3: "North West Wall"). Abbildung 3 zeigt: North West Wall Text in Abbildung: Eine Reihe paralleler steil nach Osten einfallender (50 bis 70 Grad) Strukturen beherbergt die Vererzung in Sektion 2120N. Die GC-Ergebnisse zeigen eine gute Korrelation mit den Ergebnissen der RC-Bohrungen. Der Grubenumriss 2018 schließt die extrem hochgradige Erweiterung (durch rote Kreise unten hervorgehoben) nicht ein. Die in der Snowden-Machbarkeitsstudie für 2019 umrissene aktuelle Tagebaugrube basiert auf dem Ressourcenmodell der vorherigen RC-Explorationsbohrergebnisse und enthält keine Informationen zur Gehaltskontrolle. Die GC-Daten zeigen eine intensivere Vererzung im Vergleich zu den Ergebnissen von RC-Bohrungen, was darauf hindeutet, dass die früheren Bohrungen das Vorkommen einer stärkeren Goldvererzung in diesem Gebiet unterbewerten, insbesondere innerhalb eines Korridors von 60 m Streichlänge zwischen Sektion 2100N und 2140N. Drei Bohrungen (MSMDD 219, 220, 221) an der nordwestlichen Ecke der Pit 4 bestätigten, dass sich die Vererzung in westlicher Richtung über den derzeit bekannten Horizont des Liegenden hinaus erstreckt. South West Corner: in der südwestlichen Ecke der Pit 4 befindet sich ebenfalls ein signifikanter Teil der in geringer Tiefe liegenden Vererzung, der nicht in das aktuelle Ressourcenmodell der Snowden-Machbarkeitsstudie 2019 aufgenommen wurde. Basierend auf neuen geologischen/tektonischen Informationen wurden Infill- und Step-Out-Bohrungen konzipiert, um diese Vererzung zu erweitern und zu aktualisieren (siehe Abbildung 4. "Reihe von Profilschnitten Blickrichtung Süden"). Es besteht die Möglichkeit, dass innerhalb eines Streichkorridors von etwa 50 m zwischen den Sektionen 1810N und 1860N an der Grubenwand vorkommende Erz abzubauen (Sektionen "c" bis "e"). Die Vererzung in diesem Bereich enthält gemäß den Analyseergebnissen hochgradiges und niedrig-haltiges Oxidmaterial. Abbildung 4 zeigt: Reihe von Profilschnitten Blickrichtung Süden (Interpretation der Vererzungsgrenzen in Rot) a. Section 1780N: MSMDD216 b. b. Section 1800N: MSMDD211, MSMDD212 & MSMDD213 c. Sektion 1820N: MSMDD214 & MSMDD215 d. Sektion 1840N: MSMDD218 & MSMDD223 e. Sektion 1860N: MSMDD217 & MSMDD222 f. Sektion 1880N: MSMDD221 Die Ergebnisse der Infill-Bohrungen bestätigten eine gute Kontinuität der an der südwestlichen Ecke der Pit 4 mäßig einfallenden vererzten Strukturen. Um die Ergebnisse dieses Bohrprogramms einzubeziehen, müssen jetzt Grubenoptimierungen durchgeführt werden. Die Vererzung ist in Quarz-Stockworks innerhalb verworfener und gescherter tuffartiger Sedimente beherbergt. Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle der Probenentnahme und Analyse Die in dieser Pressemitteilung berichteten Bohrungen wurden im Kernbohrverfahren mit einem Bohrkerndurchmesser von 50.6 mm (NQ2) niedergebracht. Die Mitarbeiter von Monument führten die gesamte Protokollierung und Probenahme durch. Die Bohrkerne wurden protokolliert und für die Probenahme entsprechend den geologischen Kontakten in Probenabschnitte von 0,5 m bis 1,5 m eingeteilt. Die Proben wurden dann unter Verwendung einer Diamantsäge in gleiche Hälften gesägt. Eine Hälfte des Kerns wurde in der ursprünglichen Kernkiste belassen und an einem sicheren Ort im Selinsing-Bohrkernlager auf dem Gelände der Selinsing-Mine gelagert. Die andere Hälfte wurde beprobt, katalogisiert und in versiegelten Beuteln aufbewahrt, bis sie zu SGS Raub transportiert wurde. Dort wurde die Probenvorbereitung abgeschlossen. Die Bohrkernproben wurden im Labor getrocknet und zerkleinert, und aus dem grob zerkleinerten Material wurden Proben von jeweils 150 g Gesteinspulver hergestellt. Die Goldanalyse wird bei SGS Bau, Kuching, unter Verwendung einer 30-Gramm-Einwaage mittels Brandprobe und anschließendem Atomabsorptionsverfahren durchgeführt. Die Qualitätskontrollverfahren umfassen das systematische Einfügen von Leerproben, Doppelproben und Probenstandards in den Probenstrom. Darüber hinaus hat das Labor eigene Qualitätskontrollproben zugegeben. Die Ergebnisse der Kontrollproben werden regelmäßig ausgewertet, wobei die Chargen bei Bedarf erneut analysiert und/oder erneut eingereicht werden. Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Adrian Woolford, B.Sc. (Hons) Chief Geologist von Monument Mining Limited vorbereitet. Die gemäß NI43-101 fachkundige Person Roger Stangler, MEng, FAusIMM, MAIG, von Golder Associates Pty Ltd beauftragt, hat diese Informationen überprüft und genehmigt. Über Monument Mining Monument Mining Limited (Frankfurt: WKN A0MSJR; TSX-V: MMY) ist ein etablierter kanadischer Goldproduzent, der die Selinsing-Goldmine in Malaysia besitzt und betreibt. Das erfahrene Managementteam setzt sich für das Wachstum des Unternehmens ein und avanciert mehrere Explorations- und Entwicklungsprojekte, einschließlich des Kupfer-Eisen-Projekts Mengapur im malaysischen Bundesstaat Pahang und der Murchison-Goldprojekte im Gebiet Murchison in Western Australia, die Burnakura, Gabanintha und Tuckanarra umfassen. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 199 Mitarbeiter in beiden Regionen und setzt sich für die höchsten Standards beim Umweltmanagement, bei der Sozialverantwortung und der Gesundheit sowie der Sicherheit seiner Angestellten und der umliegenden Gemeinden ein. 