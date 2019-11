Die Aktienkurse steigen weiter. Der DAX notiert auf Jahreshoch, die US-Indizes auf Allzeithoch. Nichts, so scheint es, kann den Anstieg der Indizes bremsen. Immer mehr Anleger werden somit genötigt, ebenfalls in den Aktienmarkt einzutauchen. Auch sie sollen von der Anlageform Aktie profitieren, so wird medial kommuniziert. An der Börse passiert jedoch nichts ohne einen Hintergedanken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...