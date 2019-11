Die Bundesregierung will Tabakwerbung ab dem 1. Januar 2022 komplett verbieten. Das berichtet die "Bild am Sonntag", die sich auf ein Eckpunktepapier der Großen Koalition in Berlin beruft. Allerdings solle Werbung für E-Zigaretten an Litfasssäulen und Plakatwänden weiter möglich sein. E-Zigaretten gelten unter Lungenärzten als Einstiegsdroge in den Tabakkonsum.

November 10, 2019 07:04 ET (12:04 GMT)

